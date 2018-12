Eisbärmama Tonja hat die letzten vier Wochen mit ihrem Neugeborenen Jungtier in der Wurfhöhle verbracht. Ausgiebig kuscheln, was will man mehr? Eisbär-Babies sind sehr sensibel, selbst in freier Wildbahn werden nur etwa ein Viertel der Kleinen älter als zwei Jahre alt. Absolute Ruhe in den ersten Wochen nach der Geburt ist essentiell, damit es dem Neugeborenen gut geht. Darum wird sich auch in nächster Zeit vorerst niemand der Wurfhöhle nähern, erst in ungefähr einem Monat, wenn das Kleine nicht mehr auf die ständige Nähe der Mutter angewiesen ist, darf es von einem Tierarzt untersucht werden. Solange hält das Team aus Pflegern im Berliner Tierpark Stellung und überprüft stündlich, ob es beiden gut geht. Der natürliche Lebensraum von Eisbären wird durch stetig steigenden Temperaturen bedroht, der Berliner Tierpark unterstütz den Schutz der Tiere in der Arktis.