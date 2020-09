Sehen Sie im Video: Bär überrascht schlafenden Mann am Pool, der reagiert genau richtig.









Matt Bete aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hält ein Nickerchen am Pool. Was er nicht bemerkt: ein neugieriger Schwarzbär schleicht sich auf sein Grundstück. Doch der Bär interessiert sich nicht nur für den Pool. Er zeigt auch Interesse an Matts Fuß. Nach dem Motto, mal sehen, was passiert, rüttelt er an Matts Schuh. Als der aus seinen Träumen hochfährt, ist es der Bär, der die Contenance verliert. Während Matt sich ganz ruhig aufsetzt, sucht der Bär vor Schreck das Weite.

