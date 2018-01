Zwei Polizisten aus Brockport hatten es mit einem ganz besonderem Einbrecher zu tun - einem Eichhörnchen. Das Tier wollte scheinbar nur ein paar Kekse aus der Küche klauen, doch fand den Weg ins Freie nicht mehr.

Scheinbar ein ganz normaler Einbruch im Alltag der Polizei von Brockport, US-Bundesstaat New York. Doch am Tatort wartet eine Überraschung. Der Täter ist ein Eichhörnchen. Das Tier wollte wohl Kekse aus der Küche klauen und fand den Weg nach draußen wohl nicht mehr. Die Polizisten nahmen die Situation mit Humor. Das Eichhörnchen wurde unverletzt gefangen und in die Wildnis entlassen. So schnell werden die Polizisten diesen Einbruch wohl nicht vergessen.