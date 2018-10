Dramatischer Rettungseinsatz für die Feuerwehr von Sacramento, US-Bundesstaat Kalifornien. Mit einem Lasso fängt eine Feuerwehrfrau einen Hirsch ein, der in einen Kanal gestürzt war. Die Retterin kann Lassowerfen, weil sie auf einer Farm aufgewachsen ist. Obwohl das Tier schon mehrere Kilometer den Kanal entlang schwimmt, hat es noch Kraft für Gegenwehr. Auch die dazugehörige Hirschkuh konnte die Feuerwehr aus dem Wasser ziehen. Wieso die beiden Tiere in den Kanal stürzten, ist unklar. Eine Vermutung: Es war ein Unglück im Liebesrausch. Ein paar Schrammen wird der Hirsch sich wohl geholt haben. Wieder an Land, sprangen laut Feuerwehr aber beide Tiere davon. Auf Twitter schrieben die Retter: "Keines der Tiere wollte hinterher einen Kommentar abgeben."