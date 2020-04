Sehen Sie im Video, was deutschen Wäldern im Frühjahr 2020 besonders zu schaffen macht.





Dem Wald in Deutschland geht es schlecht. Genau wie im letzten Jahr macht ihm die anhaltende Trockenheit schwer zu schaffen. Vielerorts hat es seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Obwohl der Hochsommer noch in weiter Ferne liegt, ist die Waldbrandgefahr in fast allen Bundesländern sehr hoch, sagt Mathias Niesar, Leiter des Teams Wald- und Klimaschutz Nordrhein-Westfalen. O-TON MATHIAS NIESAR, LEITER TEAM WALD- UND KLIMASCHUTZ NRW: "Also wir haben immer im Frühjahr, in allen Jahren eigentlich, eine Phase, wo abgestorbenes Laub, trockenes Laub, am Boden liegt, und im März/April, wo wir immer eine besondere Waldbrandgefahr haben, weil das frische Grün noch nicht da ist, die ganzen Gräser, die krautigen Pflanzen am Boden noch nicht ausgetrieben haben. In diesem Jahr kam erschwerend dazu, dass wir ja seit Wochen keinen Regen mehr haben. Und insofern ist das eine ausgesprochen brisante Situation, wo wirklich wenige Funken oder ein Funke genügen kann, um so eine Katastrophe hier auszulösen." In Deutschland haben viele Waldbesitzer in den vergangenen Jahrzehnten großflächig Monokulturen von Fichten und Kiefern gepflanzt. Die Bäume wachsen besonders schnell und bringen daher mehr Geld, kommen aber mit Trockenheit nur sehr schlecht zurecht. Umweltschützer fordern seit längerer Zeit, einen naturnahen Mischwald zu pflanzen, der widerstandfähiger ist. Außerdem müsse die großflächige Entwässerung mit Gräben beendet werden, durch die das Wasser schnell in die Flüsse geleitet wird.