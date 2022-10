Zehntausende Waschbären in Niedersachsen abgeschossen – so viele wie noch nie

Jagdebericht Zehntausende Waschbären in Niedersachsen abgeschossen – so viele wie noch nie

Invasive Tierarten wie Waschbär, Nutria oder Marderhund sind durch Menschen nach Deutschland gebracht worden – ihre Ausbreitung in der Natur ist ein Problem. In Niedersachsen gab es deshalb einen traurigen Rekord: Dort wurden im vergangen Jahr so viele Waschbären erschossen wie noch nie.

In Niedersachsen haben Jäger in der vergangenen Jagdsaison soviele Waschbären getötet, wie noch nie. Das geht aus einem Bericht des Landesjagdberichts in Hannover hervor. "Die Zahl der durch Jagd oder als Fallwild zu Tode gekommenen Waschbären hat in der vergangenen Jagdsaison 2021/22 einen Rekordwert erreicht", erklärte Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, am Montag. "Mit 23.322 Tieren wuchs die sogenannte Jagdstrecke um 10,3 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum". Zu Fallwild zählen etwa Tiere, die verendet sind oder durch einen Unfall starben. Bei den Waschbären waren es etwa 1000.

Waschbär, Biberratte und Marderhund gelten als invasive Art

Der Waschbär gilt als eine sogenannte invasive Art; er wurde von Menschen nach Deutschland gebracht. Die Bejagung sei notwendig, sagte Dammann-Tamke: "Auch andere Arten leiden unter dem Waschbären." So werfe das sehr kletterbegabte Tier gerne Jungvögel aus ihren Nestern, um sich selber darin aufzuhalten.

Bei anderen invasiven Arten wie Nutria und Marderhunden ging die Zahl der erlegten und als Fallwild aufgefundenen Tiere zurück: Bei der Nutria – auch bekannt als Biberratte – sank sie dem Bericht zufolge um 10,2 Prozent auf 40.980 Tiere; beim Marderhund um 10,7 Prozent auf 3914 Tiere.

Nutria vor allem für Hochwasserschutz gefährlich

Nutria sind vor allem für den Hochwasserschutz gefährlich, weil sie ihre Baue gern in den Deichen anlegen, was die Bauwerke schwächt, so Dammann-Tamke. Die Jägerschaft leiste mit der Bejagung dieser invasiven Arten einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz, sagte er.

Jagd-Ranches in den USA Zum Abschuss geboren – in Texas züchten Ranger Tiere nur zu einem Zweck: um sie zu jagen 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Ranchbesitzer Erik Grimland transportiert die Jagdtrophäe seiner Tochter ins Wohnhaus seiner Farm Mehr

Mit Blick auf das Rotwild äußerte Dammann-Tamke die Sorge, dass die Lebensräume der Tiere immer isolierter voneinander werden. Damit drohe die genetische Vielfalt verloren zu gehen. Den Tieren müsste eigentlich die Gelegenheit gegeben werden, in großen Räumen zu wandern. Angesichts der immer stärker zersiedelten Landschaft in Niedersachsen gebe es dafür kaum noch Möglichkeiten. Bei Autobahnneubauten müssten spezielle Wildtierbrücken über die Fahrbahnen die Wanderungen der Tiere ermöglichen. "Wir müssen darüber nachdenken, solche Brücken auch über bestehende Autobahnen zu bauen." Von solchen Brücken würden auch andere Tierarten profitieren.

Das Interesse an der Jagd ist nach wie vor hoch: Die Zahl der erfolgreichen Jagdscheinprüfungen stieg in Niedersachsen von 3425 auf 4116 im Berichtszeitraum. Damit wurden mehr als ein Viertel der bundesweit abgelegten Jägerprüfungen in Niedersachsen abgelegt, hieß es im Jagdbericht. 48 Teilnehmer und Teilnehmerinnen legten in dem Zeitraum ihre Falknerprüfung erfolgreich ab.