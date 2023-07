von Jessica Kröll Im Yellowstone Nationalpark ist eine Touristin einem Bison zu nahe gekommen. Das Tier ging auf die Frau los und nahm sie auf die Hörner. Die 47-Jährige wurde durch die Attacke schwer verletzt.

Eine 47-jährige Frau aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist im Yellowstone Nationalpark von einem Bison schwer verletzt worden. Wie der Park in einem Statement am Montag erklärte, war die Frau mit einer anderen Person auf einem Feld in der Nähe der Lake Lodge Cabins am Nordufer des Yellowstone-Sees unterwegs, als sie zwei Bisons sahen.

Zwar drehten sich die Besucher weg, doch eines der Tiere griff an und durchbohrte die Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Bauchbereich und wurde mit einem Rettungs-Hubschrauber ins Eastern Idaho Regional Medical Center gebracht. Über ihren Gesundheitszustand sei nichts bekannt, heißt es.

Bisons sind dreimal schneller als Menschen

Es ist unklar, wie nahe die Besucher den Tieren gekommen waren, der Park rät jedoch dringend dazu, zu allen großen Tieren wie Bisons, Elchen, Dickhornschafen, Hirschen, Elchen und Kojoten einen Abstand von mehr als 25 Metern zu halten. Zu Bären und Wölfen sollte ein Abstand von mindestens 91 Metern eingehalten werden.

"Wildtiere im Yellowstone-Nationalpark sind wild und können gefährlich sein, wenn man sich ihnen nähert", heißt es in den Sicherheitsanweisungen des Parks. Vor allem während der Paarungszeit (Brunft) von Mitte Juli bis Mitte August könnten Bisons schneller unruhig werden. "Seien Sie besonders vorsichtig und lassen Sie ihnen in dieser Zeit mehr Platz", warnt der Park weiter in der Meldung. "Bisons sind unberechenbar und können dreimal so schnell laufen wie Menschen".

Immer wieder Attacken im Yellowstone Nationalpark

Die Attacke ist laut Park die Erste in diesem Jahr. Zuletzt war im Juni 2022 ein Mann aus Colorado Spring von einem Bisonbullen aufgespießt worden. Der 34-Jährige war mit seiner Familie in der Nähe des Giant Geyser am Old Faithful unterwegs, als die Gruppe von dem Tier angegriffen wurde. Der Mann, der sein Kind vor dem Bison beschützen wollte, wurde bei der Attacke am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nur wenige Wochen zuvor war eine 25-Jährige von einem Bison durchbohrt und rund drei Meter in die Luft geschleudert worden. Auch sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Yellowstone Nationalpark