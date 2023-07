Mehr Partnerschaft mit Brasilien für den Schutz des Amazonas hat sich die Nasa vorgenommen. Drei neue Satelliten sollen die Entwaldung aufspüren und verhindern.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will ihre Partnerschaft mit Brasilien bei Schutz und Überwachung des Amazonas-Regenwaldes ausbauen.

"Unsere Satelliten senden bereits viele Bilder und Informationen an Wissenschaftler hier in Brasilien, um die Waldzerstörung zu verfolgen", sagte Nasa-Chef Bill Nelson nach einem Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília. "In Zukunft werden drei neue Satelliten unsere Möglichkeiten verbessern, Entwaldung zu erkennen und zu verhindern."

Der Amazonaswald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Abholzung und Brände waren in der Amtszeit des im Oktober abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro sehr stark angestiegen. Seit dem Amtsantritt seines Nachfolgers Lula ist die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet deutlich gesunken.