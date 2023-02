Sehen Sie im Video: Unglaublich intelligent – hier zeigt Kakadu eine unglaubliche Fähigkeit.













Papageien gelten als besonders schlaue Vögel. Eine neue Studie aus Wien hat jetzt herausgefunden, dass der Goffinkakadu sogar etwas kann, wozu sonst nur Primaten in der Lage sind. Die Tiere können erkennen, wann sie mehr als ein Werkzeug benötigen und diese dann sinnvoll kombinieren.

In dem Versuch gelang es Figaro, so der Name des weißen Kakadus, eine Cashewnuss aus einem Plexiglasgehäuse zu holen.

Um das zu schaffen musste der Goffinkakadu zuerst mit einem spitzen Zahnstocher eine Folie durchstechen, um dann mit einem langen weichen Strohhalm an die Cashewnuss zu gelangen.

Alice Auersperg, Professorin für Kognitionsbiologie an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Wien erklärte, wie Figaro vorging, nach dem er die Folie durchgestochen hatte:

"Er ist einmal um die Box herumgegangen, um die Entfernung abzuschätzen, dann wieder zurück, hat dann das Stöckchen nochmal hochgehoben, aber es fallen gelassen, bevor er es hineingesteckt hat und hat sofort den Strohhalm genommen und sich die Nuss geholt".

In einem weiteren Versuch haben die Forschenden die Werkzeuge weit von der Box entfernt platziert.

Um nicht zwei mal fliegen zu müssen, hat der Kakadu gleich beide Gegenstände in seinen Schnabel genommen.

Der Versuch beweist, dass die Tiere mehrere Werkzeuge miteinander kombinieren können.

Eine Fähigkeit, die wir Menschen bisher nur den Primaten zugeschrieben hatten.

