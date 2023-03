Hier sehen Sie 100 Millionen Jahre Erdgeschichte – in 21 Sekunden.Die Universität Sydney hat ein neues Modell der Erdoberfläche veröffentlicht. So hochauflösend wie noch nie wird abgebildet, wie unsere heutigen geophysikalischen Landschaften entstanden sind. Dabei zeigt die Visualisierung auch, wie Millionen Tonnen an Sedimenten in die Ozeane transportiert wurden.Kurz erklärt: Sedimente entstehen zum Beispiel, wenn Gestein verwittert, durch Wasser abtransportiert und an anderer Stelle wieder abgelagert wird. Im Verlauf der Erdgeschichte formen sie unseren Planeten mit.Zurück zum Modell: Bisher hätten alle geologischen Modelle nur ein bruchstückhaftes Verständnis der jüngsten physikalischen Merkmale unseres Planeten geliefert, sagt Dr. Tristan Salles , Hauptautor der Studie.Sein Forscherteam hat deshalb ein dynamisches Modell vorgelegt. Hierbei lassen sich die Veränderungen der Erdoberfläche in den letzten 100 Millionen Jahren auf bis zu 10 km genau verfolgen.Besonders ist, dass sich der Sedimenttransfer vom Land in die Ozeane so gut wie nie zuvor nachvollziehen lässt.Verwitterungs- und Erosionsprozesse – die Voraussetzung für Sedimente – sind blau markiert. Ablagerungen sind in rot hinterlegt.Das Modell soll den Wissenschaftlern bessere Kenntnisse darüber ermöglichen, wie die Erdoberfläche auf das sich verändernde Klima und die tektonischen Kräfte reagieren wird:"Angesichts der Tatsache, dass sich die Chemie der Ozeane aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels rasch verändert, kann ein vollständigeres Bild zum Verständnis der Meeresumwelt beitragen. Außerdem liefert die Forschung ein verbessertes Modell, um zu verstehen, wie der Transport von Erdsedimenten den Kohlenstoffkreislauf des Planeten über Millionen von Jahren reguliert." – Dr. Laurent Husson, Grenoble Institut des Sciences de la TerreMit den letzten 100 Millionen Jahren deckt die Visualisierung übrigens nur einen Bruchteil der Erdgeschichte ab. Das ungefähre Alter unseres Planeten beträgt 4,6 Milliarden Jahre.