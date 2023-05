von Frank Ochmann Elon Musks Firma "Neuralink" hat offenbar in den USA die Genehmigung für erste klinische Versuche erhalten, bei denen eine Hirn-Computer-Schnittstelle getestet werden soll. Ist das nicht großartig? Oder doch der Anfang unserer Versklavung?

Kriegt er denn nie genug? Will Elon Musk jetzt nicht nur den Mars besiedeln und so die Menschheit "multiplanetar" werden lassen? Will er auch noch das menschliche Gehirn erobern? Will er sich unseres Denkens und Fühlens bemächtigen? Das wäre dann in der Tat das Ende von Menschenrechten und Demokratie, wie wir sie uns idealerweise vorstellen, nicht seine tollpatschige Übernahme von Twitter oder kürzlich die nicht minder unelegante Unterstützung des rechtslastigen republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis. Will also Musk jetzt Realität werden lassen, was Querdenker während der Pandemie Microsoft-Gründer Bill Gates vorwarfen? Will er uns Chips einpflanzen und zu willenlosen Marionetten umprogrammieren?