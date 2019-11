Wer den Herzschlag des schwersten Tiers aller Zeiten messen will, der kann schlecht einfach einen Finger an seinen Puls legen. Blauwale werden bis zu 200 Tonnen schwer und über 30 Meter lang. Meeresbiologen der kalifornischen Stanford University ist es nun erstmals gelungen, die Herzfrequenz eines Blauwals über einen längeren Zeitraum zu protokollieren. In Walfänger-Manier verfolgten sie dazu ein Tier, bis sie ihm beim Luftholen ein Messgerät mit Saugnäpfen verpassen konnten. Im Allgemeinen ist die Herzfrequenz umso niedriger, je größer das Tier ist. Die normale menschliche Ruheherzfrequenz liegt bei etwa 60 Schlägen pro Minute. Taucht ein Blauwal ab, kann er seinen Puls auf gerade einmal zwei Schläge absenken. Als das untersuchte Tier zum Durchatmen danach wieder an die Oberfläche kam, beschleunigte sein Herz auf 37 Schläge pro Minute. Das Organ mit der Größe eines Kleinwagens wälzt dabei binnen einer Minute mehrere Tausend Liter Blut um. Nach neun Stunden sammelten die Forscher das Gerät wieder ein. Das untersuchte Männchen hatte eine Länge von 22 Metern. Weibchen werden noch ein ganzes Stück größer.