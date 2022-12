von Bernhard Albrecht Die Nosferatu-Spinne ist inzwischen auch bei uns heimisch. Viele fürchten, dass ihr gefährlichere, tropische Arten folgen. Was hat es damit auf sich? Erschienen in stern 51/2022

Sie kann Menschen beißen und verkriecht sich jetzt in der kalten Winterzeit in unsere Häuser. Dort spinnt sie ihre Kokons, in denen sie 20 bis 50 Eier ablegt. Viele Nachkommen, die bald Schrecken und Angst verbreiten werden – die Nosferatu-Spinne sorgt immer wieder für Schlagzeilen, allein schon wegen ihres Namens. Aus der Mittelmeerregion eingeschleppt, wurde sie hierzulande erstmals im Jahr 2005 in einer Freiburger Wohnung gesichtet. Schnell breitete sie sich am Rhein entlang nach Norden aus und besiedelt mittlerweile große Teile Deutschlands.