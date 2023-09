von Andreas Hoffmann Geschnitten und servierfertig, so lieben die Deutschen den Salat aus dem Supermarkt. Das kann Folgen haben: für Umwelt und Gesundheit.

Salat hilft in der Not. Jedenfalls bei Cesare Cardini. Der Mann betrieb 1924 in Tijuana, an der mexikanischen Grenze zu den USA, ein Restaurant, wo eines Tages die Gäste ihn bestürmten, die Vorräte aber fast erschöpft waren. Was sollte er nur servieren? Cardini schmiss zusammen, was er fand: Weißbrot, Parmesan, Eier, einige Romana-Salatköpfe und anderes. Und weil er eine Show bieten wollte, mixte er die Zutaten direkt an den Tischen. Geboren war der "Caesar Salad".

Der hat auch hierzulande viele Fans, wie Salat generell. Knapp sechs Kilo davon futtert jeder Deutsche im Jahr. Doch viele finden das Waschen und Schnippeln lästig und greifen zum Tütensalat. Aber ist das Grünzeug aus der Folie auch nachhaltig?