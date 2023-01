von Andreas Hoffmann Viele Schreibgerätehersteller werben für Ökostifte – aber es geht nicht allein ums Material.

Fortschritt entsteht oft dort, wo keiner ihn vermutet – manchmal reicht es, wenn Kinder spielen. Das jedenfalls hat Lászlo Bíró einmal erzählt, ein Ungar. Kennen Sie nicht, den Mann? Egal, aber was er erfunden hat, haben Sie bestimmt schon mal in der Hand gehalten. Bíró beobachtete in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Kinder, wie sie Murmeln warfen. Rollte eine durch eine Pfütze, hinterließ sie eine Spur. Bíró grübelte. Ob er die Beobachtung nutzen könnte? Er konnte. Er erfand den Kugelschreiber. Am Ende einer Mine steckt eine kleine Kugel, und dreht sie sich, befördert sie eine Tintenpaste aus der Mine aufs Papier. Das Schreiben ohne Klecksen war geboren.