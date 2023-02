Die Herstellung der Nietenhose belastet Mensch und Umwelt – einige Jeanshosen-Hersteller bemühen sich um Besserung. Marc Winkelmann

Erinnern Sie sich noch an Rana Plaza? Die Textilfabrik in Bangladesch stürzte vor zehn Jahren ein; mehr als 1100 Arbeiterinnen und Arbeiter starben in den Trümmern. Nach einem weltweiten Aufschrei gelobten damals Verbraucher wie Unternehmer, dass Kleidung niemals mehr unter mittelalterlichen Bedingungen hergestellt werden dürfe.

Es hat sich einiges verändert seitdem, aber viel zu wenig. Kurz vor Weihnachten wurde aufgedeckt, wie eine Fabrik in Thailand ihre Angestellten ausbeutet: 99-Stunden-Wochen, nur ein freier Tag im Monat, ein Tageslohn von wenigen Euro. Die Ausgebeuteten fertigen Jeans für eine britische Supermarktkette, die zuletzt einen Vorsteuergewinn von mehr als zwei Milliarden Euro ausgewiesen hat.