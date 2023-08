von Helmut Broeg Seit mehr 30 Jahren untersuchen Wissenschaftler die Eismumie aus dem Ötztal. Was wissen wir alles über den Mann aus dem Hochgebirge, der hinterrücks ermordet wurde?

Woher stammt Ötzi?

Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und das Institut für Mumienforschung von Eurac Research in Bozen analysierten das Genom des Mannes aus dem Eis mit neuesten Methoden. Demnach hatte es einen mediterran-europäischer Hauttyp und war dunkler als ursprünglich vermutet. Im Vergleich zu seinen Zeitgenossen fanden die Genetiker bei Ötzi ein hoher Anteil an "anatolischem" Erbgut. Dieser weist auf seine bäuerlichen Vorfahren hin und lässt eine relativ isolierte Lebensweise der Alpenbewohner vermuten. Die Jäger und Sammler Westeuropas gingen in frühen "anatolischen" Bauern auf, die vor etwa 8000 Jahren aus dem Nahen Osten einwanderten.