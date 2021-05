Sie sehen gruselig aus, die Aufnahmen von diesen menschenähnlichen Schatten, die häufig an nebeligen Tagen in den Bergen auftauchen. Im US-Bundesstaat Kalifornien werden sie „Dark Watchers“, also „dunkle Wächter” genannt. In Schottland haben sie den Mythos um den schottischen Bigfoot befeuert.Was verbirgt sich hinter den Erscheinungen? In der Psychologie findet sich eine Erklärung dafür. Pareidolie nennen Experten das Phänomen. Es beschreibt unsere Neigung, in Gegenständen Gesichter oder menschliche Formen zu erkennen. Sie sind das Ergebnis von Fehldeutungen unseres Gehirns, das gerne vertraute Muster in der Welt wiederentdeckt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist diese Aufnahme vom Mars, in der viele Menschen Gesichter in den Steinformationen sehen.Aber reicht das allein wirklich aus, um die seltsamen Schatten zu verstehen?Eine zweite Erklärung ergänzt, was sich hinter den Phänomenen wirklich verbirgt:Sie führt uns zum Brocken im Harz. Hier sind die Nebel-Gestalten schon seit Jahrhunderten als „Brockengespenster“ bekannt. Sie entstehen an nebeligen Tagen, wenn Wanderer im Gebirge unterwegs sind.Der Effekt taucht dann auf, wenn ein Wanderer auf einem Gipfel über den Wolken steht –die Sonne befindet sich auf der einen und die Wolken auf der anderen Seite. Der Schatten des Wanderers bildet sich dann auf der Nebelwand ab. Die Erscheinung um den Schatten entsteht, weil Licht von kleinen Wassertröpfchen der Wolke gebrochen wird und ein Prisma erzeugt.Wenn Sie also auf einer Wanderung einmal einem „Brockengespenst“ oder einem „Dunklen Wanderer“ begegnen, ist es mit großer Sicherheit nicht mehr als ein Schatten – vielleicht sogar Ihr eigener.