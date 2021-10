Vertrauen Sie auf das, was Sie mit ihren eigenen Augen sehen? Dann könnte dieses Experiment Zweifel aufkommen lassen. Was sehen Sie im grauen Bereich dieses Bildes?Wenn Sie eckige und wellenförmige Linien sehen, geht es Ihnen wie den meisten Menschen. Tatsächlich sind jedoch alle Linien auf der Grafik wellenförmig. Ein Blick in die schwarzen und weißen Ecken des Bildes bestätigt das.Curvature Blindness, zu deutsch Krümmungsblindheit, nennt der Forscher Kohske Takahashi aus Japan das Phänomen, das er in einem Experiment entdeckt hat. Damit beschreibt der Psychologe keine Krankheit – sondern einen illusorischen Effekt, den der Aufbau dieses Bildes verursacht.Wie kommt es dazu?Die eckig erscheinenden Linien bestehen aus grauen und schwarzen Linien– die Färbung verstärkt den Anschein, es handele sich um gerade Striche.Bei den kurvig aussehenden Linien sind die Täler akzentuiert – dadurch sehen sie weicher aus. Ändert man die Höhe der Linien verschwindet der Effekt wieder. Die Illusion erscheint also nur in einem bestimmten Größenbereich der Wellen.Forscher gehen davon aus, dass unsere visuelle Wahrnehmung vorstrukturiert und hierarchisch aufgebaut ist. Takahashi vermutet in seinem Forschungsbericht, dass die Wahrnehmung von Ecken im visuellen System grundsätzlich dominanter ist, als die Wahrnehmung von Kurven.Der japanische Forscher erklärt im Interview mit dem britischen „Telegraph“, dass das Phänomen Teil eines evolutionären Prozesses sein könnte:„Wir sind von künstlichen Produkten umgeben, die viel mehr Ecken haben als eine natürliche Umgebung – so ist es dann auch mit unserer visuellen Umgebung.""Dieses visuelle Phänomen verursacht in unserem Alltag keine Probleme – ansonsten hätte jemand anders diese Illusion schon viel früher entdeckt."Krümmungsblindheit ist also ungefährlich und ziemlich alltäglich. Und sie zeigt uns: Wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, hat sich immer wieder verändert. Die Landschaften und Dinge, die uns umgeben, haben darauf einen wesentlichen Einfluss.Quellen: Telegraph , Takahashi, Curvature Blindness Illusion