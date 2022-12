Sehen Sie im Video: Troxler-Effekt – unglaubliche Illusion zeigt, wie unser Auge funktioniert.













Schauen sie auf das Kreuz in der Mitte des Bildschirms. Im Uhrzeigersinn verschwindet jeweils ein magentafarbener Punkt.

An seiner Stelle erscheint dann ein grüner Punkt.Das Erstaunliche: Der grüne Punkt existiert gar nicht. Konzentrieren wir uns auf die

Lücken, sehen wir, der magentafarbene Punkt verschwindet und zurück bleibt lediglich eine freie Stelle. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Troxler-Effekt. Entdeckt wurde er 1804 von Ignaz Paul Vitalis Troxler. Einfach gesagt, passen sich Netzhautareale anhaltenden oder wiederkehrenden Reizen so an, dass ihre Empfindlichkeit abnimmt. Deutlicher wird das, wenn die Punkte unscharf sind. Nach einiger Zeit scheinen die magentafarbenen Punkte einfach zu verschwinden.

Unser Auge versucht also den Farbreiz auszugleichen. An der Stelle, an der der Punkt verschwindet, nehmen wir diesen Ausgleich dann in Form der Komplentärfarbe – also Grün – wahr. Noch eindeutiger ist der Toxler-Effekt bei diesem Verschwommenen Farbverlauf merkbar.

Schaut man lang genug auf das Kreuz in der Mitte des Bildschirms, scheint die Farbe einfach zu verschwinden. Aber auch das ist lediglich eine Illusion.

