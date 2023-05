Orca-Attacken auf Boote: Forscher nennen mögliche Gründe

Orcas vor der iberischen Halbinsel zeigen überraschend aggressives Verhalten. Immer wieder rammen sie Boote, mindestens drei sind dadurch bereits gesunken. Forscher haben jetzt eine Vermutung, wie die Angriffe ablaufen und was der Grund sein könnte. Von Kai Stoppel

Dieser Artikel erschien zuerst bei n-tv.de

Der Atlantik vor Spanien und die Straße von Gibraltar sind in den vergangenen Jahren wegen zahlreicher Orca-Angriffe zu trauriger Berühmtheit gekommen. Mehrere hundert Zwischenfälle zwischen Orcas und Booten hat es in den vergangenen Jahren vor der iberischen Halbinsel gegeben.

Die Attacken begannen im Mai 2020 und nahmen laut einer im Juni 2022 veröffentlichten Studie mit der Zeit zu. "Die Berichte über Zwischenfälle sind seit 2020 kontinuierlich an Orten aufgetreten, an denen Orcas vorkommen, sei es in Galicien oder in der Meerenge", erzählte Alfredo López Fernandez, Biologe an der Universität Aveiro in Portugal und Mitautor der Studie, dem Magazin "Live Science". Die meisten der Zwischenfälle waren laut der Studie kurz und verursachten nur geringe Schäden an den Schiffen. Doch es gab auch extremere Vorkommnisse.

"Die Angriffe waren brutal"

Bei mindestens drei Vorfällen versenkten die Orcas Boote. Zuletzt wurde im Mai dieses Jahres eine Jacht so stark beschädigt, dass sie später unterging. Drei Orcas – zwei kleinere und ein größerer – stießen in der Nacht zum 4. Mai in der Straße von Gibraltar vor der spanischen Küste auf die Jacht und durchbohrten das Ruder. "Die Kleinen rüttelten am Ruder, während der Große immer wieder zurücksetzte und das Schiff mit voller Wucht von der Seite rammte", berichtete der Schweizer Skipper Werner Schaufelberger der deutschen Zeitschrift "Yacht". "Die Angriffe waren brutal."

Bereits zwei Tage zuvor war es laut einem Augenzeugenbericht zu einer Attacke von sechs Orcas auf ein Segelboot gekommen. Greg Blackburn, der auf dem Boot war, berichtete 9news über die Begegnung, welche vom Boot aus gefilmt wurde: "Auf einem der Videos kann man sehen, wie die Matriarchin auf das Ruder zugeht und das Kalb an der Seite angreift. Dann lässt sie sich zurückfallen, und das kleine Kalb kommt dazu, um es zu versuchen." Allerdings habe er das Verhalten der Tiere nicht als aggressiv wahrgenommen, so Blackburn: "Für mich war es so, als ob sie mit dem Ruder spielen würden." Die Orcas ließen schließlich von dem Boot ab, das ins marokkanische Tanger fahren konnte.

Stiftet ein Orca die anderen an?

Die Attacken scheinen in einem Kontext von Lernen und Imitation zu stehen, glauben die Forscher, welche die Studie zu den Vorfällen in der Straße von Gibraltar veröffentlicht hatten. Ein weiblicher Orca namens "White Gladis" hat das aggressive Verhalten anderen erwachsenen Tieren beigebracht, deren Nachwuchs es schließlich imitierte, vermutet López Fernandez. Zudem stellten die Forscher fest, dass die Orcas in den meisten Fällen das Ruder oder den Rumpf des Bootes angreifen.

Die Frage ist jedoch: Warum greifen die Orcas die Boote an? "Die Orcas machen das absichtlich", so López Fernandez. Zwar seien weder Ursprung des Verhaltens noch die Motivation bekannt. Die Forscher halten es jedoch für plausibel, dass eine traumatische Erfahrung von "White Gladis", etwa eine Kollision mit einem Boot oder ein Einklemmen beim illegalen Fischen, das aggressive Verhalten ausgelöst haben könnte.

Selbst Blauwale vor Orcas nicht sicher

Andere mögliche Auslöser könnten laut den Wissenschaftlern der Verlust von Beute oder Störungen der Tiere durch Boote sein. Die Studie deutet aber auch auf die "natürliche Neugier" der Orcas hin. Orcas sind hochintelligente Tiere und können einander neue Verhaltensweisen beibringen. Laut einer 2022 veröffentlichten Studie jagen Orcas sogar Blauwale und sind bekannt dafür, Haie vor der Küste Südafrikas anzugreifen.

Die koordinierten Angriffe auf Boote könnten bei einer Verschärfung der Situation zu einer echten Gefahr für die Sicherheit von Seeleuten in dem betroffenen Gebiet werden, warnen die Forscher in ihrer Studie. Aber auch für die Orcas berge diese Situation Risiken. Sie könnten sich selbst durch Angriffe auf die Boote verletzen oder von Seeleuten verletzt werden, die versuchen, ihre Schiffe zu schützen.