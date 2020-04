Sommerlich warm war es am Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands. Nicht nur wie hier in Frankfurt zog es auch deshalb viele Menschen nach draußen. "Bietet sich ja ganz gut an, jetzt in den Park zu gehen, Sport zu machen, weil die Fitness-Studios ja auch geschlossen haben. Und das machen wir gerade so jeden Tag. Und auch ein bisschen Zeit auf dem Balkon genießen." "Also, ich meine, wir haben jetzt zum Glück noch keine komplette Ausgangssperre, sondern nur den Abstand. Das heißt, ich versuche schon, innerhalb der Regeln zu bleiben, aber natürlich auch Ostern zu feiern. Als Christin ist mir das sehr wichtig." "Ich geh schon raus, aber halt allein, leider nicht mit der Familie. Das geht diesmal nicht. Das ist ein bisschen traurig." "Wir haben einen Schrebergarten, da gehen wir hin. Ja, da gehen wir hin und suchen Eier und sowas. Sonst machen wir nichts." Eier suchen kann man an Ostern vor allem im Süden Deutschlands bei Temperaturen von bis zu 25 Grad, sagt Andreas Friedrich, Diplom-Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Mit höheren Temperaturen steigen allerdings auch die Gefahren beim Aufenthalt im Freien. "Wir haben momentan in großen Teilen Deutschlands schon einen starken Flug von Birkenpollen. Das belastet viele Allergiker. Das wird auch über die Osterfeiertage sicherlich ein Problem werden. Weiterhin ist es gefährlich draußen, weil es sehr trocken ist inzwischen. Wir haben in einigen Regionen in Deutschland schon die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe. Auch bei Grasland kann es Probleme geben. Also, da muss man aufpassen. Da könnte es auch Feuer geben. Die dritte Gefahr, die betrifft jeden, der jetzt draußen ist bei dem schönen Wetter. Denn auch der UV-Index ist sehr hoch. Gerade im Süden Deutschlands haben wir hohe UV-Indexwerte, so dass man, wenn man draußen ist, aufpassen muss. Und sollte doch guten Sonnenschutz wählen, denn sonst kann es schnell einen Sonnenbrand geben." Auch Menschenansammlungen sollen weiterhin vermieden werden. Dazu sperrte das Bonner Ordnungsamt am Mittwoch bestimmte Bereiche ab. Die Kirschblüte in der Altstadt sollen sich Interessierte besser auf Fotos ansehen oder sich schon mal auf das kommende Frühjahr freuen, rät der Bonner Oberbürgermeister.