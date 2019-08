Der Fund ließ die Herzen der Forscher damals höher schlagen: Wissenschaftler haben bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in Neuseeland die Fossilien eines enormen Vogels in der Nähe der Bergarbeiterstadt Saint Bathans auf der Südinsel des Pazifikstaats entdeckt. 2008 vermuteten Forscher hinter dem Tier einen Adler. Jetzt steht jedoch fest: Es handelt sich bei den Überresten um einen Riesen-Papagei. Dies teilten die Flinders-Universität aus Sydney und das Canterbury-Museum aus Christchurch am Mittwoch mit.

"Anfangs hatten wir Papageien gar nicht auf dem Radar", sagte Professor Trevor Worthy von der Flinders-Universität. "Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um zu dem Schluss zu kommen, dass ein Vogel mit diesen Eigenschaften ein Papagei sein muss."

Forscher nenne Papagei Heracles inexpectatus

Das Tier bekam von seinen Entdeckern den Namen Heracles inexpectatus verpasst. Damit wird auf seine "Herkules-Statur" und die überraschende Entdeckung angespielt. Der Vogel war einen Meter groß und wog sieben Kilogramm. Die steinernen Überreste werden auf ein Alter von bis zu 19 Millionen Jahren geschätzt.

Vermutet wird, dass der Riesen-Papagei sich auch von kleineren Papageien ernährte. Heute leben die meisten Papageien nur von Pflanzen. Unsicher sind sich die Experten, ob er fliegen konnte.