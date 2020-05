Sehen Sie im Video: Pappelflaum-Feuer – Feuerwehr warnt vor gefährlich schönem Schauspiel.









Dieses Video sorgt derzeit für Staunen und Begeisterung im Internet. Eine weiße Decke aus Pappelsamen brennt in einer leicht geschwungenen Linie ab und hinterlässt das satte Grün des Grases darunter. "Was passiert hier?“, ruft die Person, die diese Szene aufgenommen hat. Stattgefunden hat das gefährlich schöne Schauspiel in einem Park in der Region Rioja. Veröffentlicht wurde es auf dem Twitter Account der Ranger und Waldbrand-Feuerwehr von Castilla y León. Eduardo López, Feuerwehrmann der Feuerwache von Calahorra, erklärt: "Was weiß aussieht, sind die flusenartigen Samen der Pappeln. Der Wind verteilt sie und sie bleiben an dem Gras auf dem Boden hängen." Die Schicht wird nach und nach immer höher und wirkt schließlich wie Schnee. López erklärt weiter: “Dieses so schnelle Brennen ist darauf zurückzuführen, dass„ zwischen den Flusenbällen Luft ist, die das Feuer braucht, und deshalb brennt es mit so viel Leichtigkeit und auf solch unersättliche Weise. " In dem Video ruft die Person, die es gefilmt hat: „Es passiert gar nichts! Schau dir an, wie es den Park putzt“, doch damit liegt er falsch. Im Gegenteil können diese Brände sehr gefährlich sein. In dem Park läuft das Feuer so schnell über die Grasfläche, das es keine Zeit, sich durchzusetzen", erklärt López. Doch bei trockenen Blättern bestehe ein ausreichendes Risiko, das das Feuer Büsche in Brand setzt und sich unkontrolliert ausbreitet. Die häufigste Ursache für diese Brände sei menschliche Einwirkung, entweder beabsichtigt durch Anzünden mit einem Feuerzeug oder versehentlich wie mit einer Zigarettenkippe, erklärt López. Im vergangenen Jahr, Ende Mai, berichtete der regionale Fernsehsender La 8 de Palencia, habe eine dieser Flusenverbrennungen mehrere Farmen verwüstet. Einer der Feuerwehrleute, die das Feuer gelöscht hatten, warnte vor dem Risiko, das diese Praktiken mit sich bringen. "Videos in sozialen Netzwerken verursachen anstelle eines abschreckenden Effekts einen Effekt, der dazu führt, dass wir jeden Tag mehr Feuer und Intensität haben", sagte er. "Es war kurz vor dem Erreichen der Häuser. Wir versuchen also, die Menschen ein wenig sozial zu sensibilisieren und zu vermeiden, mit dem Flaum zu spielen", sagte der Feuerwehrmann.