von Andreas Hoffmann Vom Speisezettel sind die Pommes Frites längst nicht mehr wegzudenken. Doch wie gut sind die frittierten Kartoffelstäbchen für die Gesundheit und für die Umwelt?

Die Kälte sei schuld gewesen, heißt es. Vor mehr als 340 Jahren habe der belgische Winter die Maas gefrieren lassen, die Anwohner konnten nicht mehr fischen und die Fische frittieren. In ihrer Not schnitten sie Kartoffeln in Streifen, tauchten sie in heißes Öl – und die Pommes frites waren geschaffen. Ob sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat: unklar. Die Erfindung der Belgier ist jedenfalls vom Speisezettel der Menschheit nicht mehr wegzudenken. Aber wie gut sind Pommes für Mensch und Natur?