Welches Gerät ist am umweltfreundlichsten?

Mit Benzin, Kabel oder doch der Mähroboter – welcher Rasenmäher ist am umweltfreundlichsten?

von Andreas Hoffmann Es ist Frühling, und "irgendein Depp mäht irgendwo immer", wie Reinhard Mey singt. Welches ist die beste Methode beim Rasenmähen?

Ob der Mann geahnt hat, was er mit seiner Erfindung auslösen würde? Dass sie manchen als Inbegriff der Spießigkeit gelten würde, anderen als unentbehrliche Waffe gegen die unbändige Natur? Und wieder anderen einfach als Quelle blutdrucksteigernden Lärms? Vermutlich nicht. Edwin Beard Budding hatte vor etwa 200 Jahren nur eine geniale Idee. Er hatte in Webereien bewundert, wie dort Stoffe mechanisch geschnitten wurden, und zwar mittels einer sich drehenden Sichel und eines feststehenden Messers. Er fragte sich, ob sich das Prinzip nicht anderweitig nutzen ließe, montierte einen Tuchschneideapparat in einen Rahmen mit Rädern und Griff, und, heureka, der erste Rasenmäher war geboren.