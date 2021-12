Dieses mysteriöse und zugleich anmutige Lebewesen gehört zu den Giganten der Tiefsee Mit ihren Tentakeln misst diese Schirmqualle der Gattung Stygiomedusa unglaubliche zehn Meter – ihr Schirm allein hat einen Umfang von einem Meter. Forschern aus Kalifornien gelangen diese beeindruckenden Bilder der Medusa.Es ist erst das neunte Mal in 34 Jahren Forschung, dass die Wissenschaftler des Monterey Bay Aquarium Research Institute so ein Geschöpf in der Tiefsee finden.Mit Tauchrobotern sind sie hier in etwa 990 Metern vorgedrungen. Dort befindet sich eine Welt, in die kaum noch Sonnenlicht vordringt. Der Druck entspricht etwa 100 Kilogramm auf einem Quadratzentimeter – die Wassertemperatur liegt knapp über 0 Grad. Auf diese für den Menschen und viele andere Lebewesen lebensfeindlichen Umgebung ist die Qualle bestens angepasst.Forscher gehen davon aus, dass sich die Tiere von kleinen Fischen und Plankton ernähren. Sie könnte auch Symbiosen mit anderen Tiefseetieren eingehen. Ihre Jungen bringt sie lebend zu Welt. Über ihre Lebensweise ist allerdings erst sehr wenig bekannt.