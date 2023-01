Sehen Sie Im Video: Bei Bauarbeiten – 2.000 Jahre alte Herkulesstatue in Rom entdeckt.









Eine große Herkulesstatue wurde bei Kanalbauarbeiten entdeckt Die rund 2.000 Jahre alte Marmorstatue wurde in Nähe der Via Appia Antica gefunden Die Statue trägt vermutlich die Gesichtszüge des römischen Kaisers Decius Zuvor hatte es bei den Bauarbeiten keine Hinweise auf archäologische Überreste gegeben Archäologen überwachen die Ausgrabungsarbeiten ständig









Mehr