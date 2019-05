Es ist ein herzergreifendes Wiedersehen: Über 30 Jahre haben sich Elefantenkuh Kirsty und ihr schottischer Tierpfleger Peter Adamson nicht gesehen. Und doch ist das Vertrauensverhältnis der beiden nach all der Zeit genauso eng wie damals. Seit 2015 lebt die 52-jährige Dickhäuter-Dame Kirsty im Zoo von Neunkirchen im Saarland. Hier hat die betagte Lady ihren Altersruhesitz gefunden. Anfang der Siebziger ist die Asiatische Elefantenkuh jedoch im Calderpark Zoo im schottischen Glasgow zuhause. Mit Pfleger Peter hat sie ein inniges Verhältnis. 1987 zieht Kirsty in den Zoo von Chester und später nach Dublin um. Peter verliert sie aus den Augen. Nach Recherchen findet der Schotte heraus: Kirsty lebt seit 2005 in Deutschland. Über Freunde stellt er den Kontakt zum Zoo von Neunkirchen her. Beim großen Wiedersehen erkennt sie ihn an der Stimme. „Als Peter Adamson die ersten Worte noch etwas entfernt von Kirsty gesprochen hat, war direkt klar, dass dies ein ganz besonderer Moment werden wird.“ (Christian Andres, Neunkircher Zoologischer Garten) Auf einen Fremden hätte Kirsty mit Zurückhaltung reagiert. Doch ihr altbekannter Freund wird von der Elefanten-Lady auch dementsprechend begrüßt. Sie lässt sich von ihm sogar die Zunge streicheln – ein Zeichen für das Vertrauen, das sie ihm entgegenbringt. „Dass Kirsty den engen Kontakt zugelassen hat und mich immer noch akzeptiert hat, war eine sehr bewegende, emotionale Erfahrung, die ich im Herzen behalten werde.“ (Peter Adamson) Hier bestätigt sich ein altes Sprichwort: Elefanten vergessen wirklich nie. Peter will Kirsty nun öfter besuchen – wie es sich für alte Freunde gehört.