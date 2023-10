von Kester Schlenz Für die Physikerin Sabine Hossenfelder besteht der Mensch bloß aus sehr vielen Teilchen. Auch eine Maschine könnte demnach ein Bewusstsein haben. Ein Gespräch über Gott und die Welt.

Frau Hossenfelder, ich habe Physik in der Schule abgewählt, sobald ich konnte, und in Mathe hatte ich eine Fünf. Bin ich in Ihren Augen ein naturwissenschaftlicher Depp?

Ich hoffe, es lag nur an den Lehrern. Gerade im Physikunterricht geht es zu oft nur um Lichtschalter, Atome und so weiter. Dabei findet die Physik Antworten auf hochspannende, existenzielle Fragen. Was sind Raum und Zeit? Und was haben wir Menschen eigentlich mit dem Universum zu tun?