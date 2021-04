Sehen Sie im Video: Atemberaubendes Foto vom Mars – Nasa veröffentlicht Bild von blauen Dünen auf dem roten Planeten.













Ein atemberaubendes NASA-Foto zeigt blaue Dünen auf dem Mars.





Darauf zu sehen sind vom Wind geformte Linien, die die frostige Nordpolkappe des Mars umgeben.





Der in der Aufnahme aufgenommene Abschnitt stellt ein Gebiet dar, das ungefähr 30 Kilometer breit ist.





Das Dünenmeer erstreckt sich jedoch tatsächlich über ein Gebiet, das fast zweimal so groß ist wie Deutschland.





"In this false-color image, areas with cooler temperatures are recorded in bluer tints, while warmer features are depicted in yellows and oranges. Thus, the dark, sun-warmed dunes glow with a golden color."

“In diesem Falschfarbbild werden Bereiche mit kühleren Temperaturen in Blautönen aufgezeichnet, während wärmere Merkmale in Gelb- und Orangetönen dargestellt werden. So leuchten die dunklen, sonnengewärmten Dünen golden.“ Quote NASA

Die atemberaubenden Bilder wurden im Zeitraum von Dezember 2002 bis November 2004 aufgenommen und anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Odyssey veröffentlicht.













