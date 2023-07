Multifunktionskleidung soll vor Regen, Schnee oder Kälte schützen. Das klingt gut. Doch oft hinterlässt sie Spuren in der Umwelt. Marc Winkelmann

Das Leben in der Natur kann so leicht sein. Einfach raus und rauf auf den Berg, am besten mit ein paar Freunden, und wenn die Nacht anbricht, packt man seinen Proviant aus und entfacht ein Lagerfeuer. Das sind die Bilder, mit denen viele Hersteller von Outdoorkleidung auf Webseiten und in Prospekten für sich werben. Ihre Verheißung: Viel braucht es nicht für das große Abenteuer, weit weg von jeder Zivilisation.