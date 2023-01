von Eugen Epp Bisher sind kaum Überreste aus der Schlacht von Waterloo gefunden worden. Doch mitunter haben die Historiker Glück: Ein älterer Herr hatte jahrzehntelang Knochen von Soldaten auf seinem Dachboden liegen.

Bernard Wilkin war erst einmal perplex, als an einem Abend im vergangenen November ein älterer Herr auf ihn zukam und gelassen ein großes Wort aussprach. Wilkin ist Historiker beim belgischen Staatsarchiv, und an jenem Abend hatte er einen Vortrag über die Schlacht von Waterloo 1815 und ihre schwierige archäologische Aufarbeitung gehalten.

Nach diesem Vortrag suchte nun also der ältere Herr das Gespräch mit ihm. "Er sagte: Dr. Wilkin, ich habe auf meinem Dachboden preußische Knochen", erzählte der Historiker CNN. Der Mann habe ihm auch gleich Bilder der Gebeine gezeigt, die preußischen Soldaten gehören sollten, die vor mehr als 200 Jahren gegen Napoleons Truppen gekämpft haben. Eine Sensation: Denn bisher sind lediglich die sterblichen Überreste von zwei Kämpfern der berühmten Schlacht gefunden worden.

Schlacht bei Waterloo: Knochen liegen jahrzehntelang unberührt

Der Mann erklärte, er habe die Knochen in den Achtziger Jahren von einem Freund geschenkt bekommen, weil er damals ein "kleines Privatmuseum" betrieben habe. Doch all die Jahre habe er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren können, die sterblichen Überreste öffentlich auszustellen. So lagen sie jahrzehntelang unberührt auf seinem Dachboden – ein Fund, nach dem sich Historiker schon lange sehnen.

Weil er aber alt sei und dieses Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen wollte, entschloss er sich, Wilkin einzuweihen. Der Mann, der anonym bleiben will, sei durch seine Forschung auf ihn aufmerksam geworden, erzählte der Historiker: "Er dachte sich: 'Der Typ versteht etwas von Knochen und den Napoleonischen Kriegen und er arbeitet für die Regierung.'" Noch verblüffter war der Forscher allerdings, als der Senior eher beiläufig eine weitere Überraschung verkündete: Ein Freund von ihm habe mit Hilfe eines Metalldetektors die Skelette von vier weiteren Soldaten gefunden.

Überreste wurden zur Zuckerproduktion verwendet

In der Schlacht von Waterloo besiegte eine Allianz aus Preußen und Briten das französische Heer und beendete damit die Herrschaft von Napoleon. Schätzungen zufolge kamen etwa 10.000 Menschen dabei zu Tode, doch es wurden kaum Überreste auf dem Gebiet des damaligen Schlachtfelds gefunden. Der Grund: Die Knochen wurden von örtlichen Bauern zermahlen und für die Zuckerproduktion eingesetzt.

Die Überreste vom Dachboden wurden davon verschont. Ersten Analysen zufolge gehörten sie zu mindestens vier Soldaten. Das Forscherteam wird nun versuchen, aus den Gebeinen DNA zu extrahieren. Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, sollen sie würdevoll begraben werden – das war die Bedingung ihres bisherigen Besitzers.

Quellen: CNN / "Frankfurter Allgemeine Zeitung"