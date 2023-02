von Helmut Broeg 15 Jahre lang störte sich niemand am Schotterbeet vor dem Haus von Matthias Bleifuß im niedersächsischen Diepholz. Nun muss er die Steine entfernen, sonst drohen 50.000 Euro Bußgeld.

An der Ecke Hauffstraße/Heinestraße im niedersächsischen Vechta sieht es aus, als hätte dort ein Schotterwerk eine Außenstelle errichtet: Weiße, hellgraue und anthrazitfarbene Kiesflächen bedecken die Flächen vor den Einfamilienhäusern, die die Bezeichnung Vorgärten nicht verdient haben. Daran ändern auch die wenigen immergrünen Nadelbäumchen nichts, an deren dünnen Stämmchen und Ästen sich kugelförmige Astgebilde befinden, die den Puscheln von Cheerleadern ähneln. Nur ein Grundstück in der Straße weicht von diesem Schema ab: Dort recken sich noch winterlich kahle Lavendelpflanzen und andere Stauden in die Höhe.