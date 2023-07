von Helmut Broeg Nicht überall, wo künstliche Forste sterben, muss neuer Wald gepflanzt werden. Extensiv genutzte Graslandschaften binden effektiv CO 2 und sind besonders artenreich.

Auf den Gipfeln der Fränkischen Alb sieht es so trostlos aus wie in vielen anderen Mittelgebirgsregionen Deutschlands: Vier trockene Sommer in Folge und der Befall mit Borkenkäfern lassen die einst dichten Fichtenbestände großflächig absterben. Doch womit wieder aufforsten, fragen sich Waldbesitzer und Forstverwaltungen angesichts des Klimawandels? Mit scheinbar klimawandelresistenteren Baumarten wie der Douglasie? Oder die abgestorbenen Flächen sich selbst überlassen und darauf hoffen, dass sich von selbst eine trockenresistente Vegetation entwickelt, wie es etwa im Nationalpark Bayerischer Wald praktiziert wird.