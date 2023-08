von Martin Schlak Ein großer Fund von Seltenen Erden in Schweden nährt die Hoffnung auf europäische Unabhängigkeit bei den begehrten Rohstoffen. Doch der Preis dafür wäre hoch.

Hoch im Norden von Schweden steht ein Berg, von dem manche sagen, in seiner Nähe liege die Zukunft Europas begraben. In den Berg führt eine zweispurige Straße, windet sich Meter für Meter in die Tiefe. Die Geologin Laura Lauri lenkt ihren Pick-up um die Kurven und biegt ohne zu zögern mal links und mal rechts ab, als kenne sie dieses unterirdische Labyrinth seit ihrer Kindheit. 910 Meter unter der Erde steigt sie aus, ihre Stirnlampe schneidet Lichtkegel in die Dunkelheit. Es ist ein Tag im März, was aber unwichtig ist, weil sich jeder Tag hier unten gleich anfühlt, gleich riecht und klingt.