von Helmut Broeg Die Münchner Psychotherapeutin Heike Melzer behandelt auch Prominente mit Sexsüchten. Im Interview erklärt sie, wie übersteigertes Verlangen entstehen kann – und warum es wichtig ist, in der Causa Lindemann keine Vorverurteilungen zu treffen.

Frau Dr. Melzer, Sie leben und arbeiten als Neurologin und Psychotherapeutin überwiegend in München. Was haben Sie von den Rammstein-Konzerten dort mitbekommen?

Ich hatte mir vorgenommen am Wochenende auf den Olympiaberg zu gehen und von da aus bei einem der vier Konzerte in der Stadt zuzuhören. Ich war schon auf diversen Rammstein-Konzerten gewesen und finde Till Lindemann durchaus gut.