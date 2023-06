von Diana Helfrich Unsere Kolumnistin benutzt jeden Tag Sonnencreme. Der beste Sonnenschutz ist jedoch ein anderer – und kostet gar nichts.

Ich nehme jeden Morgen Sonnencreme. Auch wenn ich arbeiten muss, den Tag also überwiegend drinnen verbringe. Das habe ich mir so angewöhnt, nachdem ich im Jahr 2015 bis ins kanadische Vancouver gereist bin, um mich auf einem riesengroßen, weltweiten Dermatologenkongress auf den neuesten Stand zu bringen. Und der ließ schon damals keinen Spielraum für Interpretation: UV-Strahlen sind der entscheidende Risikofaktor für Sonnenbrand und Hautkrebs sowie Faltenverursacher Nummer eins. Mal abgesehen davon sorgen sie auch für Pigment- bzw. Altersflecken, die damals gerade in den Fokus der Schönheitsindustrie rückten. Es geht beim Thema Anti-Aging immer mehr darum, ein ebenmäßiges Erscheinungsbild der Haut herzustellen, als diese glatt zu ziehen.