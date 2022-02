Bisher war es nur eine Vermutung – jetzt haben Forscher den Beweis erbracht: Orcas sind in der Lage die größten Tiere der Welt, Blauwale, zu töten. Erstmals haben Wissenschaftler des Cetacean Research Centers in Westaustralien so eine Jagd 2019 beobachtet. Damals töteten und fraßen 14 Schwertwale einen ausgewachsenen Blauwal. Die weiblichen Orcas der Gruppe führten diese Jagd an. „Bei der Ankunft bemerkten wir bereits eine erhebliche Fleischwunde auf der Oberseite des Kopfes – der Knochen lag frei. Die Rückenflosse fehlte – zweifellos hatten die Killerwalen sie abgebissen. Zahnspuren waren auf dem Rücken und sogar bis zum Schwanz des Wals sichtbar“, sagt Isabella Reeves, Doktorandin an der Flinders University und Co-Autorin der Studie. John Totterdell, ein führemder Autor der Studie, berichtet weiter: „Gegen Ende schoss ein weibliches Tier kopfüber in das Maul des Blauwals – vermutlich wollte sie die Zunge fressen. Der Wal wurde immer schwächer und wir sahen den Kadaver nicht mehr. Nachdem er gesunken war, waren ungefähr 50 Killerwale in der Gegend, um das Fleisch des Blauwals zu fressen und zu teilen.“ In den folgenden Jahren gelang es den Wissenschaftlern, zwei weitere Jagden auf Blauwale zu beobachten, in denen Orcas die Tiere töteten. In einem Artikel für das "Marine Mammal Science"–Journal haben sie nun ihre Ergebnisse veröffentlicht. Erstmals sind diese Beobachtungen ein dokumentierter Beleg dafür, dass Orcas ausgewachsene Blauwale erlegen können. Mit einer Länge von bis zu 33 Metern werden die Giganten vier bis fünfmal so groß wie ihre Jäger. Orcas sind für ihre cleveren Jagdtechniken bekannt: Sie erzeugen zum Beispiel Wellen, um Pinguine von ihren Schollen zu stoßen. In Argentinien treiben sie Robben ans flache Ufer, wo sich ihre Beute nur noch langsam bewegen kann. Große Wale wie Blauwale erlegen sie in Gruppen. Orcas leben in sogenannten Matriarchaten – die weiblichen Tiere führen die Aktionen an. Wenn ein Wal in einer Gruppe unterwegs ist, trennen sie ihn zunächst von seinen Gefährten. Blauwale sind Säugetiere und müssen regelmäßig an die Oberfläche, um zu atmen. Deshalb drücken die Schwertwale in Paaren oder zu Mehreren das Tier so lange unter Wasser bis es ertrinkt. In der Regel fokussieren sich die Jäger auf die Jungtiere großer Wale – die neue Studie zeigt jedoch, dass auch die ausgewachsenen Tiere vor ihnen nicht sicher sind.Quellen: Wiley Innerwest Review , Press Release Flinder's University, Geo