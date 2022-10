Ein Süßwasserpolyp frisst seine Beute. Mückenlarven schlüpfen aus ihren Eiern. Ein Bärtierchen erkundet seine Umgebung.Diese beeindruckenden Videos gehören zu den ausgezeichneten Filmen des Nikon Small Word in Motion Awards. Der Award wird seit zwölf Jahren für Filme vergeben, die mikroskopische Beobachtungen festhalten. Sie zeigen uns, wie unser Alltag aussehen könnte – hätten wir die Möglichkeit die kleinsten Vorgänge in unserem Umfeld zu beobachten.Das Video des Biologen Dylan T. Burnette von der Vanderbuilt Universität in Nashville, USA, zeigt sterbende Melanom-Zellen – das sind Krebszellen. Mit diesen Bildern landet er auf Platz vier des Wettbewerbs.Dieser Film stammt von Ahmet Karabulut, einem Molekularbiologen am Gibson Lab in Kansas City, USA. Hier kommunizieren die Neuronen und Nesselzellen einer Seeanemone miteinander. Das Video erhielt Platz 3.Mit dem zweiten Platz wurde der französische Neurowissenschaftler Christophe Leterrier ausgezeichnet. Sein Video zeigt den Zeitraffer einer zwölfstündigen Aufnahme von gezüchteten Affenzellen. Die DNA ist blau, die Zellmembran orange.Und hier ist das Gewinner-Video: Es zeigt auf beeindruckende Weise, was in der Forschung heute möglich ist. Hier werden die Zellvorgänge innerhalb des Embryos eines Zebrafischs sichtbar. Der argentinische Forscher Eduardo Zattara nutzte Fluoreszenz, um die unterschiedlichen Zellen zu markieren.„Mich interessiert in meiner Forschung vor allem, wie die Entwicklungsfähigkeit evolutionäre Wege und ökologische Ergebnisse hervorbringt. Obwohl ich gerne alle Maßstäbe des Lebens einbeziehe, konzentriere ich mich vor allem auf Organismen, um biologische Systeme zu verstehen“, sagt der Preisträger.Die ausgezeichneten Videos zeigen, wie Mikroaufzeichnungen heute in der Forschung angefertigt werden. Es sind spektakuläre Aufnahmen, die das filmische Handwerk und die Neugier von Forschern für ihre Arbeit veranschaulichen.