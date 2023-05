Viele Deutsche leiden unter sportlicher Unterforderung. Der stern erklärt, warum regelmäßige Bewegung so wichtig ist

Was wissen wir über ...?

von Alexandra Kraft Aufhören, wenn das Herz schneller klopft? Nein! Denn bei Bewegung schadet manchmal zu viel Vorsicht.

Die Deutschen treiben eindeutig zu wenig Sport. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt in ihren Richtlinien für Personen über 18 Jahre zur Aufrechterhaltung der Gesundheit pro Woche zwischen 150 und 300 Minuten moderate aerobe körperliche Aktivität. Überprüfen Sie sich mal eben selbst: Schaffen Sie das? Ganze 22,6 Prozent der Bevölkerung hierzulande erreichen laut WHO dieses Ziel.