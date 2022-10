In der Sprach-Kita Bummi liest die Sprachfachkraft Josefin Heinze mit vier-und fünfjährigen Kindern in einer kleinen Bibliothek ein Buch. Die Einrichtung mit 85 Kindern aus 15 Nationen im Stadtteil Halle-Neustadt beteiligt sich an dem 2016 gestarteten Bundesprojekt "Sprach-Kitas"

© Waltraud Grubitzsch/ / Picture Alliance