von Matthias Lauerer Ist Muttermilch das Beste fürs Baby? Zwei Gründerinnen aus den USA arbeiten mit ihrem Start-up "Biomilq" daran, menschliche Milch im Labor herzustellen. Eine deutsche Professorin äußert erhebliche Zweifel an dem Vorhaben.

Sommer 2022: In den USA ist Babymilch knapp, eine der wichtigsten Fabriken in Michigan musste die Produktion wegen Verschmutzungen einstellen. In der Not bringt die US-Luftwaffe zunächst 31 Tonnen deutscher Babynahrung in die Vereinigten Staaten. Wie Millionen US-Mütter treibt auch Leila Strickland, eine promovierte Zellbiologin, und die Lebensmitteltechnikerin Michelle Egger die Sorge um, keine Säuglingsernährung mehr im Supermarkt zu finden. Beide haben selbst Kinder, Stricklands jüngstes Kind wird 2019 geboren.