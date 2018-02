Dieses mächtige Flugzeug ist das größte der Welt. Die Spannweite der Maschine von "Stratolaunch Systems" beträgt fast 120 Meter. Sie ist eine mobile Startplattform für Raketen. Tests am Wochenende auf dem "Mojave Air & Space Port" in Kalifornien waren ein voller Erfolg. Bisher ist das Flugzeug zwar noch nicht abgehoben, doch laut den Entwicklern soll der Flieger 2019 in die Lüfte steigen und pro Flug vorerst eine Rakete bei einer Höhe von 10.668 Metern freisetzen. Doch bis dahin werden Raketen wohl weiterhin durch das "Rückstoß-Prinzip" ins Weltall gelangen.