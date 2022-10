von Alexandra Kraft Verbraucht Streaming mehr Strom als die Satellitenschüssel? Eine wichtige Frage, gerade jetzt in der Energiekrise, wo jede Kilowattstunde zählt. Ein englischer Forscher hat nachgerechnet – und fand heraus, dass es letztendlich auf etwas ganz anderes als die Art der Übertragung ankommt.

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in Hessen. Dort gab es bis vor wenigen Jahren keinen Kabelanschluss. Wie in vielen einwohnerschwachen Regionen war es den Anbietern zu teuer, ein Kabelnetz zu verlegen, der Gewinn wäre ihnen viel zu niedrig ausgefallen.

Meine Eltern ließen, wie viele in der Gegend, irgendwann eine Satellitenschüssel installieren und schauten fortan so fern. Die Digitalisierung ist in Deutschland zwar eine Schnecke, nun kommt sie aber doch in dem Dorf an. Kürzlich lag das Angebot "Glasfaser-Anschluss auch für Sie!" in ihrem Briefkasten.