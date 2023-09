Warum Lernen oft Stress bedeutet – und was dagegen hilft

von Claudia Minner Nicht für jeden Schüler und jede Schülerin ist Schule etwas Schönes. Viele empfinden Stress und haben keine Lust mehr aufs Lernen. Dabei gibt es viele gute Strategien, die dagegen helfen.

Wenn Kinder morgens über Bauchweh klagen, wissen viele Eltern: Schuld ist kein Magen-Darm-Infekt und auch kein verdorbenes Essen. Der Bauch drückt, weil die Kinder etwas bedrückt – und das hat oft mit der Schule zu tun. Denn nicht für alle Kinder ist die Schule so schön, wie sie in dem Lied "Schule ist mehr" von Rolf Zuckowski so fröhlich besungen wird.