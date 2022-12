Diesen Kampf hat definitiv die Wespe gewonnen. Doch wie hat sie das geschafft?Jedes Tier hat seinen eigenen Abwehrmechanismus gegenüber Feinden. Bienen und Wespen besitzen bekanntlich Stacheln, um sich gegen ihre Feinde wehren zu können.Doch nur weibliche Wespen verfügen über Giftstoffe in ihren Stacheln. Deshalb war bislang unklar, wie und ob sich männliche Wespen bei einem Angriff verteidigen.In einem Experiment an der Kobe Universität in Japan wurden die Mauerwespen nun mit einem Teichfrosch konfrontiert.Bei dieser Wespe handelt es sich jedoch um keine übliche. Statt eines Stachels besitzen die männlichen Wespen dieser Gattung eine Art stacheligen Penis, um ihre Angreifer abzuwehren.Alle Teichfrösche im Experiment der Wissenschaftler Misaki Tsujii und Shinji Sugiura griffen die Wespe an. In Zeitlupe wird sichtbar: wenn sich das männliche Insekt bedroht fühlt, fährt die Wespe ihren Genitalstachel aus.Die meisten Abwehranstrengungen der Wespen waren jedoch vergeblich, da schließlich fast 65 % der Insekten gefressen wurden.In 35,3 % der Fälle jedoch spuckten die Laubfrösche die kämpfenden Wespen aus und ließen sie in Ruhe.Die Studie bietet neue Erkenntnisse über die Genitalien männlicher Mauerwespen und deren Funktion.Quellen: Livesience.com und Cell.com