Würmer als Lösung für Kunststoffmüll?





An diesem Projekt arbeiten Forscher der University of Queensland.





Die Wissenschaftler fanden heraus, dass der „Zophobas morio“-Wurm dank eines bakteriellen Enzyms, Styropor fressen und verdauen kann.





Über einen Zeitraum von drei Wochen fütterten Dr. Chris Rinke und sein Team die sogenannten Superwürmer mit verschiedenen Diäten.





Eine Wurm-Gruppe erhielt Kunststoff, eine Kleie und die dritte Gruppe eine Fasten-Diät.





„Wir fanden heraus, dass die Superwürmer, die nur mit Polystrol (Kunststoff, Anm. d. R.) gefüttert wurden, nicht nur überlebten, sondern sogar geringfügig zunahmen.“ Dr. Rinke, University of Queensland.





Die Forscher verwendeten eine Technik namens Metagenomik, um die verschlüsselten Enzyme zu finden, die Polystrol abbauen können.





„Das deutet darauf hin, dass die Würmer Energie aus dem Styropor gewinnen können, höchstwahrscheinlich mit Hilfe ihrer Darmmikroben.“ Dr. Rinke, University of Queensland.





Langfristiges Ziel der Forscher ist die Entwicklung von Enzymen zum Abbau von Kunststoffabfällen in Recyclinganlagen durch mechanische Zerkleinerung und anschließend biologischen Abbau durch Enzyme.





„Die Superwürmer sind wie Mini-Recyclinganlagen, die das Styropor mit ihrem Mund zerkleinern und es dann an die Bakterien in ihrem Darm verfüttern.“ Dr Rinke, University of Queensland.





Diese Abbauprodukte können dann von anderen Mikroben genutzt werden, um hochwertige Verbindungen wie Biokunststoffe herzustellen.





Die Forscher wollen die Darmbakterien im Labor züchten und zukünftig ihre Fähigkeit zum Abbau von Polystrol testen.





„Wir können dann prüfen, wie wir diesen Prozess auf ein Niveau hochskalieren können, das für eine ganze Recyclinganlage erforderlich ist.“ Jiarui Sun, University of Queensland

