Manche Tabletten sind – oder scheinen – zu groß, um sie einfach so zu schlucken. Die Apothekerin Diana Helfrich erklärt, wie es trotzdem klappt – und warum man nicht jede Arznei einfach teilen darf, selbst die mit Kerbe in der Mitte.

Das größte Ding, das ich mal geschluckt habe, war ein Magnesium-Präparat. Ein länglicher, riesiger Klopps, der aus mehreren Schichten bestand, weil mit Depot-Effekt und so. Voluminöse Tabletten sind grundsätzlich eher in länglicher Form verpresst. Denn runde Präparate machen beim Schlucken mehr Schwierigkeiten. Und zwar umso mehr, je dicker sie sind. Das mag jetzt wenig überraschend daherkommen, aber inzwischen ist es wissenschaftlich untersucht, unter anderem vor einigen Jahren von einer Arbeitsgruppe an der Universität Heidelberg, rund um Prof. Walter Haefeli.