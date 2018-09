Können sich Menschen mit Sehbehinderungen bald besser in ihrer Umgebung orientieren? Schüler in Ägypten haben sich nun darum bemüht, einen smarten Blindenstock zu entwickeln. Bei einem Technik-Wettbewerb haben die Gymnasiasten Ziyad Othman und Ahmed Nabil den zweiten Platz erreicht. Doch was unterscheidet den verkabelten Stock von einem normalen? O-TON Ahmed Nabil: "Die Eigenschaften dieses Stocks sind einzigartig im Vergleich zu anderen, da er mit einem GPS-System ausgestattet ist und über Sensoren verfügt, die sich um 180 Grad in alle Richtungen bewegen, sowie die Anrufoption oder die Möglichkeit, ihren Standort zu übermitteln So können ihre Betreuer sie leicht finden." Die Sensoren des Stocks sind mit einem Headset verbunden. Darüber bekommt der Benutzer Echtzeit-Hinweise, wo sich in etwa Hindernisse oder Personen befinden. Sollte der Blinde seine Orientierung verlieren, können ihn Angehörige lokalisieren und anrufen. Lehrer Salah Heshmat durfte den smarten Blindenstock gleich einmal ausprobieren: "Ich war natürlich anfangs sehr besorgt, den Stock zu benutzen, weil ich nicht daran gewöhnt bin, weil ich nicht blind bin. Aber als ich mich in die Lage eines Blinden versetzt hab und den Stock benutzte, fand ich, dass es großartig funktioniert." Von ihrer IT-Schule in Kairo wurden die Schüler nun dazu ermutigt, den vielversprechenden Prototyp für weitere Tests zu verfeinern.